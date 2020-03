Coronavirus, la Giostra della Quintana di Foligno rimanda le prove. Ecco tutte le disposizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Coronavirus, anche la Giostra della Quintana di Foligno si adegua alle disposizioni nazionali. Sul punto il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli ha disposto quanto segue: la sospensione della seduta di allenamento già fissata per sabato 7 marzo, con rinvio a data da destinarsi; il differimento di giorni 30 dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci dei rioni; i priori provvederanno a loro volta a rinviare tutte le riunioni, assemblee, eventi, manifestazioni e/o spettacoli di qualsiasi natura che comportano l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; il divieto di utilizzare gli immobili e le strutture dell’Ente (compresa la sede dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana), ovvero in gestione all’Ente stesso ed affidati ai rioni per tutte le attività che non sono, nel periodo di riferimento delle disposizioni, consentite, ovvero che non permetterebbero il rispetto delle prescrizioni; il differimento di 30 giorni dei termini statutari previsti anche per la presentazione, approvazione, dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana