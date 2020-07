PERUGIA - Dimessa. Dopo una settimana. È andata bene alla donna di 54 anni ricoverata mercoledì scorso al Santa Maria della misericordia dopo che all'ospedale di Foligno il tampone effettuato al pronto soccorso aveva dato una diagnosi preoccupante: coronavirus. La donna, infatti, è stata immediatamente trasferita al reparto di Malattie infettive dell'ospedale regionale e qui è stata curata, mentre la polizia ha cercato di ricostruire tutti i suoi spostamenti nelle ultime settimane. Secondo le indagini, la 54enne, di origini peruviane, avrebbe lavorato una decina di giorni in Sicilia, a Modica, come prostituta: un elemento che ha creato allarme nella città di meno di 60mila abitanti, preoccupata per il rischio di diventare un focolaio. Secondo il sindaco Ignazio Abbate, infatti, la donna avrebbe ricevuto nel suo appartamento tre clienti al giorno: una trentina, quindi, le persone e le famiglie potenzialmente a rischio. La polizia locale ne ha trovati due, di cui uno risultato positivo, mentre a chi chiedeva informazioni (anche per conto di un fantomatico “amico”, ha raccontato il sindaco) su cosa fare in caso di sospetto di aver avuto contatti con la peruviana, è stata consigliata la quarantena e il controllo tramite tampone. Dalla Sicilia, poi, la donna si è spostata in pullman, traghetto e treno fino a Foligno, dove ha raccontato di essersi sentita male tanto da raggiungere dalla stazione l'ospedale san Giovanni Battista. Ma evidentemente le sue condizioni erano meno gravi di quanto sospettato inizialmente, con la guarigione lampo accertata da due tamponi negativi.

