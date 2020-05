Coronavirus, l'appello dell'allevatore Carfagna: «Non fate morire l'ippica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - «Non fate morire l’ippica, il mondo dei cavalli e le attività equestri e produttive collegate al settore sono parte della storia del nostro paese. Ci siamo anche noi. Non abbandonateci». Con la riapertura degli ippodromi (il trotto è già ripartito a Follonica e Taranto) e corse al trotto e galoppo in tutti gli ippodromi nazionali, sancita dal via libera ministeriale con l’annuncio del sottosegretario al Mipaaf con delega all’ippica, Giuseppe L’Abbate, dopo un lungo stop di oltre settanta giorni, si leva alto il grido di allarme, un vero e proprio Sos anche dall’Umbria da parte di Sergio Carfagna, 65 anni titolare di scuderia e allevatore di primissimo piano di cavalli da trotto, che ha iniziato ad Assisi, nella sua tenuta ai piedi della Basilica, assieme al nonno Santino e al padre Tino a tirar su puledri negli anni '80 . Oggi il suo allevamento, preso a modello a livello nazionale, può vantare la presenza di circa 25 fattrici (fra cui Irina, cavalla di rango seconda dietro Algiers Hall, al Campionato Europeo di Trotto di Cesena nel 2009), 13 puledri della lettera D di un anno, altri 8 di due anni, pronti al debutto estivo e affidati alle sapienti mani dell’allenatore Salvatore Valentino, di stanza presso le prestigiose scuderie Hippogroup dell’ippodromo Savio di Cesena ed infine i gioielli di casa, due stalloni del calibro di Iglesias (pluridecorato campione delle piste di tutta Italia, rapito e ritrovato sano e salvo quasi per miracolo il 4 giugno 2009) e Turbo Sund. Per non parlare poi della storia, diventata leggenda, della cavallina bianca, albina, unica in Europa (figlia di Melodiass e Gruccione Jet) che venne alla luce fra lo stupore e incredulità dello stesso Carfagna e del veterinario di fiducia, il 5 Aprile del 2014, che il mago delle genealogie e conoscitore di cavalli da trotto nonché amico fraterno di Carfagna, Padre, Danilo Reverberi, ribattezzò, Via Lattea.«L'amore per i cavalli è il punto di partenza per fare bene questo mestiere ed è il primo insegnamento che mio padre e mio nonno mi hanno consigliato di seguire – precisa Carfagna con la voce rotta dall’emozione ma la determinazione a non mollare ed andare avanti sostenendo spese continue e sforzi di ogni genere pur di tornare in pista. L’Umbria non ha un ippodromo, ma tanta storia, tradizioni equestri. L’orgoglio non ci manca, Non ci abbandonate»