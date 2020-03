Coronavirus, infermiere contagiato: chiusi due reparti all'ospedale di Orvieto. C'è il primo guarito

Ultimo aggiornamento: 22:14

PERUGIA - Sospesa l'attività di due reparti dell'ospedale di Orvieto, che rimane comunque regolarmente aperto, dopo che un dipendente della struttura è risultato positivo al coronavirus. Il provvedimento ha riguardato ortopedia e chirurgia. I pazienti dei due reparti sono stati dimessi o trasferiti in altre strutture, tutti in quarantena precauzionale. Stessa misura adottata per il personale sanitario. L'origine del contagio del dipendente dell'ospedale di Orvieto - già in isolamento fiduciario a casa - è «fuori dall' Umbria», come ha spiegato all'Ansa l'assessore regionalealla Sanità Luca Coletto. «Abbiamo già tracciato tutti i suoi contatti - ha aggiunto - e si conferma che nella regione non c'è alcun focolaio di coronavirus».C'è anche il rimo caso in Umbria di guarigione di un paziente che era stato infettato dal coronavirus. L'assessore Coletto non ha voluto fornire alcun dettaglio sull'identità del paziente, che sarebbe risultato positivo una quindicina di giorni fa. «È un traguardo significativo - ha sottolineato Coletto - in mezzo a tanta paura. Con il Governo stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione che si è creata col coronavirus. Dobbiamo crederci».