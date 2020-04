© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un solo nuovo contagio e “importato”. Le proiezioni dell’Osservatorio nazionale sulla salute, che designano l'Umbria quale regione, con la Basilicata, in predicato a uscire per prima dal contagio, hanno trovato subito conferma nei numeri giornalieri. Ieri è infatti stato il primo giorno covid-free per quanto riguarda i casi regionali che solo tecnicamente sono saliti di uno, arrivando a 1.349, sest’ultimo valore a livello nazionale.Nonostante il limitato numero di tamponi, 391 in un giorno considerando la domenica, gli altri indicatori confermano il progressivo contenimento del contagio. La curva dei positivi attuali (casi totali, meno deceduti, meno guariti negativizzati) dal picco raggiunto il 5 aprile retrocede costantemente, al ritmo di 37 casi in meno al giorno. Ieri il totale era di 591, grazie all’avanzata dei guariti, 55 in più in un giorno. Considerando i clinicamente guariti, ex pazienti covid ancora positivi al virus (167), il totale dei malati è ora di 424 persone, ma due su tre combattono il virus a casa, mentre in 141 figurano in ospedale (ieri il 59° decesso nella rianimazione perugina).I guariti continuano a salire in vari comuni, ieri 28 in più a Perugia secondo il quadro aggiornato quotidianamente dalla regione, col tasso di guarigione salito al 77%. Percentuale in salita anche a Corciano (83%), Panicale (78%), Valfabbrica (75%) e Torgiano (68%). Due nuovi guariti anche a Città di Castello.