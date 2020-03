Coronavirus, in Umbria 37 positivi e 769 in osservazione

PERUGIA - Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 9 marzo, 37 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19. Lo specifica una nota della Regione. Quindi le positività crescono di nove unità rispetto all'ultimo dato.

Attualmente dei 37 soggetti positivi – 23 nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni - sono ricoverati in 10, di cui 2 in terapia intensiva nell'ospedale di Perugia, 3 nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni e 5 nel reparto di malattie infettive di Perugia.

Le persone in osservazione sono 769: di questi, 445 sono nella provincia di Perugia e 324 in quella di Terni. Nel complesso, spiegano dalla Regione, entro le ore 24 del 9 marzo, sono stati eseguiti 256 tamponi.

Sempre alla data del 9 marzo risultano 163 soggetti usciti dall’isolamento di cui 43 nella provincia di Perugia e 27 in quella di Terni. © RIPRODUZIONE RISERVATA