Coronavirus, in «buona salute» i due umbri postivi

PERUGIA - Sono entrambi in «buona salute» i due umbri risultati positivi al test del coronovirus: è quanto si apprende sabato mattina dalla direzione generale dell'Usl Umbria 2, competente in entrambi i casi. Tutti e due i pazienti rimangono in isolamento nelle proprie abitazioni e le loro condizioni continuano a non destare preoccupazione da parte del personale sanitario. I due non risultano infatti affetti da patologie concomitanti o pregresse. Da parte dell'azienda sanitaria è intanto in corso l'indagine epidemiologica per risalire ai loro contatti, mentre i risultati di conferma della positività al virus, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, sono attesi tra la giornata di oggi e quella di domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA