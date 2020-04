Coronavirus e giustizia, a Perugia «protezioni neanche ipotizzabili nei nostri tribunali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Alcune precauzioni contro il coronavirus negli uffici giudiziari «non sono ipotizzabili». Non usa mezzi termini il presidente della Corte d'appello di Perugia Mario Vincenzo D'Aprile che così risponde al procuratore generale Fausto Cardella sulle ipotesi di contenimento del contagio emerse durante un incontro con il prefetto Claudio Sgaraglia.Dopo questa riunione infatti Cardella ha indicato allo stesso prefetto (e per conoscenza ai presidenti di Corte d'appello, Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza, Tribunali di Perugia e Spoleto e degli Ordini degli avvocati, più al procuratore del tribunale per i minorenni e ai procuratori della Repubblica di Perugia e Spoleto) «alcune delle questioni sulle quali gli uffici giudiziari della provincia attendono le prescrizioni sanitarie, generali e valide per tutti, per modulare la ripresa delle udienze, la presenza dei magistrati e del personale negli uffici, l'accesso degli avvocati e del pubblico. I colleghi che leggono per conoscenza – scrive il procuratore generale – ovviamente terranno conto delle esigenze specifiche dei rispettivi uffici, mentre si apre l'interlocuzione con i rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati, per il necessario contributo di osservazioni e proposte».Insomma, Cardella nell'ottica della ripresa del sistema giustizia, dopo quasi due mesi di rinvii delle udienze (fatti salvi casi particolari), ha indicato quali disposizioni si attendono per la gestione dell'emergenza epidemiologica, due giorni prima dell'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in effetti non ha toccato la questione. «Numero di persone indicate per stanza o indicazione di spazio necessario; uso di guanti, mascherine per tutti obbligatorie e smaltimento di Dpi usati; uso di tappetini disinfettanti per l'accesso; speratori in plexiglass per il pubblico; tamponi o test; controllo della temperatura; condizionamento degli uffici; disposizioni particolari nella pulizia degli uffici; regolamentazione dell'accesso al pubblico; sanificazione uffici».Una lista di richiesta di precisazioni, attese da avvocati, utenti e dipendenti, che il presidente D'Aprile chiarisce «garbatamente» non essere «frutto di intesa con lo scrivente». «In realtà, ritengo che alcune delle precauzioni indicate nell’allegato alla nota del Procuratore Generale – scrive il presidente della Corte d'appello - non siano ipotizzabili, nemmeno astrattamente, per gli uffici giudiziari della provincia di Perugia, tenuto conto del livello di rischio di contagio concretamente esistente e della mancanza di indicazioni da parte del Ministero della Giustizia». Da qui, il rimando alla presidente Donatella Tesei. «In ogni caso – conclude infatti D'Aprile -, non posso fare a meno di sommessamente rilevare, pur riconoscendo la rilevante utilità dello scambio di valutazioni avvenuto in occasione della riunione della “cabina di regia”, che l’art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, in via di conversione in legge, prescrive che i provvedimenti organizzativi ivi previsti, di competenza dei capi dei singoli uffici giudiziari, siano adottati previa interlocuzione con l’autorità sanitaria regionale, “per il tramite del Presidente della Giunta della Regione”».E in attesa si sciolga il nodo di competenze e disposizioni da attuare per far ripartire senza freno a mano (ma con le cinture di sicurezza) la macchina della giustizia, proprio ieri è stato pubblicato il protocollo per la trattazione delle udienze della sezione penale della Corte d'appello nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno, sottoscritto dall'Ordine degli avvocati di Perugia e firmato dagli Ordini di Spoleto e Terni. Il protocollo prevede, per evitare assembramenti e rischi di contagio, non solo la celebrazione a porte chiuse delle udienze in aula Goretti, ma anche un calendario dei processi a orari precisi, il rinvio a partire da luglio dei casi con più di quattro parti private (se con più di due avvocati in totale), il continuo ricambio d'aria in aula e nel corridoio, dove sono presenti sedie per l'attesa ma a distanza di sicurezza. E ancora, il trasferimento della trattazione delle udienze con detenuti nell'aula degli Affreschi (dotata della tecnologia per la partecipazione a distanza) e il rinvio dei processi fissati in Corte d'assise d'appello entro l'11 maggio a dopo il 30 giugno, per la presenza dei giudici popolari.