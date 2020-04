Coronavirus, salta anche Fontignano a tavola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’imminente fase 2 dell’emergenza coronavirus non permette di abbassare la guardia e di conseguenza continua a cambiare la programmazione degli eventi più tradizionali, grandi e meno grandi. Ripercussioni ci sono anche nella vita di quartiere. A Fontignano il consiglio direttivo della Pro Loco Pietro Vannucci, che si è riunito in modalità telematica per la prima volta della sua storia nelle scorse ore, ha ufficializzato «una decisione tanto sofferta quanto scontata: la 34esima edizione di Fontignano a Tavola è posticipata al 2021». Un appuntamento diventato più che una tradizione non solo per il quartiere. Il rinvio è stato deliberato «auspicando che il contesto sanitario e sociale – si legge nella pagina Facebook della Pro Loco - sia completamente diverso da quello in cui ci troviamo oggi. L’unanimità della decisione, per quanto difficile e sofferta, è motivata dal fatto che sono assenti tutti i presupposti per mettere in moto la macchina organizzativa di un evento di questa portata. Ci prenderemo questo tempo per ripensare la nostra vita sociale, i nostri eventi futuri e le nostre attività». Ma se un grande e atteso appuntamento è saltato, la Pro Loco con i suoi volontari in questo periodo non è stata certo ferma a guardare. Come puntualizzato in occasione dell’ultimo direttivo, sono state promosse molte iniziative: raccolte fondi, servizi di supporto ai cittadini, aiuto alla parrocchia