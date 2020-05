Coronavirus, a Perugia flashmob per denunciare la crisi dei bar

PERUGIA - Confesercenti Umbria e Fiepet Assoturismo annunciano in una nota la loro adesione e partecipazione al flashmob organizzato da Horeca Umbria per lanciare il grido di allarme sulla drammatica situazione in cui versano gli esercenti ed in particolare ristoratori, bar, gelaterie e pub.

«Sarà una protesta corale-spiega il nuovo presidente regionale di Fiepet Giobi Zangara- che ci auguriamo aumenti l’attenzione di tutte le istituzioni sulla situazione di un importantissimo comparto dei servizi della nostra regionale nel quale lavorano migliaia di imprenditori e di loro collaboratori.

L'appuntamento è per martedì 26 maggio, in piazzale Umbria Jazz, parcheggio minimetrò, lato PalaBarton alle ore 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA