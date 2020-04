Terni, genitori in crisi con i figli: tante richieste d'aiuto all'Age

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che gli faccio fare al bambino durante il pomeriggio?». La domanda si ripete a loop; all'altro capo del telefono della sezione ternana dell'Age, l'associazione genitori, madri e padri in cerca di aiuto. Avere tanto tempo a disposizione, poter stare per giorni in modalità casalinga con i propri pargoli sconvolge. La voglia c'è, questo è certo, ma quella che sembra latitante è la fantasia. Che inventarsi? I genitori vanno nel panico, senza lezioni di calcio, di musica, di karate, yoga, si rivaluta pure il catechismo e le corse pomeridiane. Ma rimane sempre lo stesso problema che fare? E' dedicato proprio a loro il progetto Educa-Mente, che nasce dalle tante richieste pervenute all'Age da parte di genitori e famiglie in questo momento di difficoltà. L'associazione Genitori, già in campo con il supporto psicologico telefonico, ora mette a disposizione psicologi, sociologi, pedagogisti e docenti per questo progetto, che ha il partenariato dell'assessorato alla scuola del Comune di Terni. «Abbiamo raccolto le richieste dei genitori arrivate al nostro telefono di sostegno psicologico, proprio per la ricorrenza delle stesse difficoltà ci siamo detti, sempre come Age ternana, di organizzare qualcosa di creativo che possa essere d'aiuto in maniera operativa. Ci è venuto in mente di dar vita ad una piattaforma in cui saranno inserite filastrocche, storie, quiz, giochi, attività pratiche ed anche ricette facili; tutto da fare insieme ai propri figli. Abbiamo pensato ai più piccoli i bambini delle elementari e i ragazzetti delle medie. I genitori non ce la fanno più a vederli attaccati al Pc o in chat con i propri amici», spiega Maurizio Valentini presidente dell'Age ternana L'idea è di proporre attività che distraggano, divertano. «Non possiamo far studiare i bambini tutto il giorno», dicono i componenti dell'Age. Il problema che hanno sollevato tanti genitori oltre a quello del tempo è anche quello dello spazio, lo spazio fisico in cui far muovere i propri figli. «Le case non sono regge aggiunge Valentini non tutti hanno la fortuna di possedere un giardino o un grande terrazzo. Un papà scherzando mi ha detto di scorrazzare con il proprio figlio sul pianerottolo, ma comunque i metri quadrati a disposizione sono pochissimi». Ma i bambini cosa chiedono ai loro genitori? La risposta è una: «vogliono sapere quando finirà tutto questo», rispondono di getto i volontari dell'Age. Intanto funziona la piattaforma dell'Age, tra breve se ne creerà una apposita. Chi volesse maggiori informazioni si può rivolgere al numero 3275550845.