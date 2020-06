Anche l’indice di contagiosità torna a sorridere all’Umbria. Dopo settimane sull’altalena, l’ormai noto “Rt” è sceso a 0,3, valore che indica il numero di riproduzione del virus cui per replicarsi su un nuovo soggetto servono almeno tre persone infette. Il dato si riferisce ai casi con data di prelievo/diagnosi compresa nella settimana 1-7 giugno, aggiornati al 9 giugno, confrontati con quelli del 25-31 maggio. Un indice in sintonia col trend attuale che, dopo undici giorni senza nuovi positivi, nell’ultima settimana è risalito con cinque positivi certificati e il totale che, alle 8 di ieri, era di 1.436 casi, comunque stabile rispetto al giorno precedente. Considerando 106 giorni di epidemia in Umbria, dal giorno in cui sono stati certificate le prime due infezioni, un quarto di tale periodo (26 giorni) è stato senza nuovi contagi.

L’aggiornamento del nuovo Rt è stato fornito dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità nell’aggiornamento settimanale che vede tutte le regioni sotto la soglia critica, pari a uno, con la Basilicata che resta in testa con un numero di riproduzione pari a zero e che nell’ultima settimana ha comunque certificato due nuovi positivi ma ha solo 12 malati, uno solo ricoverato. «Nella settimana di monitoraggio – rileva il Ministero - in quasi tutta la Penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione». Un monito a non dichiarare chiusa la lotta al covid, mantenendo alta la guardia anche se la situazione in molte regioni, Umbria in primis, resta sotto controllo.

Ieri, ad esempio, ci sono stati altre due guarigioni complete (10 in una settimana) che hanno portato il totale dei positivi attivi a 32, coi ricoveri scesi a 11 e un solo assistito in terapia intensiva. Gli altri 21 contagiati sono in isolamento domiciliare, otto dei quali senza sintomi, solo in attesa di negativizzarsi al doppio tampone. A livello comunale, sono distribuiti in undici comuni tra cui, 9 a Terni, 6 a Città di Castello, 4 a San Gemini, 2 a Foligno e 4 di fuori regione. I rimanenti 7 sono divisi tra altrettante città, comprese Perugia, Marsciano e Massa Martana. Tra le ultime guarigioni, una ha riguardato il comune di Narni che quindi è tornato Covid-free mentre negli ultimi giorni Guardea è diventato il 67° municipio interessato dal virus. Gli ultimi quattro positivi sono equamente divisi tra maschi e femmine, due riguardano persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni.

Si mantiene elevato il ritmo dello screening anche se il numero dei tamponi e delle persone testate, considerando un orizzonte bisettimanale, ha subito un rallentamento. Al momento in Umbria sono stati eseguiti 80.190 esami con 56.914 persone testate, ma considerando il periodo 30 maggio/12 giugno e 16/29 maggio le due grandezze hanno subito una riduzione del 23,5 e del 28,3 per cento. Sull’orizzonte settimanale, invece, il dato è salito: negli ultimi sette giorni sono stati fatti 662 tamponi in più ma a fronte solo di 11 persone testate in più. Resta del 30% circa la quota di esami “ripetuti” eseguiti su persone positive per testarne l’eventuale negativizzazione.

