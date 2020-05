Fase 2, l'Umbria riparte da zero. Nessun nuovo contagio, 271 tamponi effettuati

PERUGIA - Si riparte da zero. L'inizio della fase 2, in Umbria, conferma il buon trend degli ultimi giorni, facendo registrare zero contagi sul totale dei tamponi effettuati. Questi i dati diffusi dalla Regione, aggiornati alle ore 8 del 4 maggio.

Complessivamente 1.394 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 230 (- 6). I guariti sono 1094 (+ 4); risultano 49 clinicamente guariti(- 4); i deceduti sono 70 (+ 2). Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 69 (- 2); di questi 13 ( invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 747 (- 43); sempre alla stessa data, risultano 16.156 (+ 56) persone uscite dall'isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 4 maggio, sono stati effettuati 39.094 tamponi (+ 271).