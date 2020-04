Coronavirus, feste e Ponte decisivi per entrare bene in Fase 2

Ultimo aggiornamento: 16:43

PERUGIA - A Pasqua e Pasquetta è andata bene. Nel senso che gli umbri hanno rispettato l’io resto a casa e i dati sui contagiati hanno ballato spesso vicino allo zero. Adesso c’è da verificare come andrà da oggi al Primo Maggio per la fase 2 della ripartenza che vede l’Umbria in pole.Anzi, a fare il conto preciso c’è da capire come è andata da venerdì e come andrà fino a domenica 3 maggio. Una volta un Ponte ghiotto oggi situazione da gestire con tanto di stretta sui controlli per evitare che appena dietro l’angolo della ripartenza i contagi da Covid-19, possano ripartire.«Era una preoccupazione che avevamo per Pasqua- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto- ma è andata bene. Fino a oggi gli umbri si sono comportati bene i risultati si stanno vedendo, però non dobbiamo abbassare la guardia, resistere ancora un po’ e presto potremmo gradualmente tornare alla nostra normalità». Resistere ancora un po’ significa tenere botta nei giorni, soprattutto delle feste che arrivano fino all’ultimo giorno di lockdown.I dati che segnalano le positività, secondo gli esperti, sono soprattutto di casi cercati, cioè chi è stato sottoposto, per un motivo o per l’altro, anche ai test rapidi. Basti pensare ai tamponi a tappeto nella zona rossa di Giove dove i risultati sono attesi dopo che ieri sono stati chiusi i controlli. Dati che attendono Regione e Protezione Civile per capire come muoversi verso la Fase 2 che ormai si vede in fondo al lunghissimo tunnel dell’emergenza.Ecco allora che l’annuncio dell’altro giorno del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, di controlli particolarmente intensi nel fine settimana che si chiude oggi e nei tre giorni del Ponte del Primo Maggio che coincidono anche con gli ultimi tre giorni del lockdown, ha un peso decisivo. Carabinieri, polizia, esercito, finanza, polizia locale, polizia provinciale, carabinieri forestali e anche i volontari della Protezione civile per passare al setaccio i quadranti in cui sono divise le città, capoluogo di regione in testa, per verificare che la Fase 1 chiusa senza allargare le maglie.I dati di ieri della polizia locale di Perugia indicano un dato un po’ peggiore di quello di venerdì, ma il dato delle sanzioni resta sempre molto basso.Della Fse 2 in Umbria ha parlato l’altra sera anche la governatrice Donatella Tesei durante la trasmissione radiofonica “Tra poco in edicola” che va in onda su Rai Radio 1. «Per quanto piccoli- ha detto al presidente Tesei-ci siamo già attrezzati per ripartire con la Fase 2, andando a colmare quel gap delle misure del Governo nazionale dove non arriva la garanzia al 100% per le nostre imprese. Con le misure economiche ci stiamo portando avanti attraverso tre fasi a partire da subito per arrivare a luglio». «Nel nostro piccolo - ha proseguito Tesei - come Regione Umbria cerchiamo di tirare fuori delle risorse, con misure anche a fondo perduto, ma poi ci vuole pure l’impegno dello Stato. Anche perché in questa ripartenza le norme sul distanziamento sociale saranno di carattere nazionale e quindi andranno ad incidere soprattutto per alcune tipologie di esercizi pubblici che vanno sostenuti». Tra l’altro la presidente Tesei ha annunciato l’avvio di una campagna di promozione per l’Umbria visto che dai numeri si può considerare «terra sicura».