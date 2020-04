Coronavirus, da Perugia a Cascia ecco la Settimana Santa in diretta tv e Youtube

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Quaresima 2020 è stata vissuta nella sua pienezza cristiana, con fede, speranza e carità, elevando al Signore incessanti preghiere da casa, divenuta «piccola chiesa domestica», come ha ricordato più volte il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei. A testimoniarlo, rende noto un comunicato dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, sono anche i dati di ascolto di milioni di persone nel seguire messe e momenti di preghiere attraverso tv, radio, internet e social media. I credenti sono stati avvicinati ancor più alla sofferenza, alla solitudine e alle privazioni di Gesù nei quaranta giorni trascorsi nel deserto.Altra sofferenza per i fedeli è quella di essere privati dalla partecipazione diretta ai riti della Settimana Santa. Questi, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, saranno presieduti dal cardinale Bassetti. Il presule invita i fedeli a viverli con particolare raccoglimento tra le mura domestiche per accogliere ciascuno nel proprio cuore Gesù, che «è veramente Risorto», ricordando a tutti che il Triduo pasquale è il «centro della nostra fede e della nostra vita cristiana».Le celebrazioni della Settimana Santa nella cattedrale di San Lorenzo saranno trasmesse in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali: Domenica delle palme, 5 aprile, ore 10, Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e Messa della passione del Signore; Giovedì Santo, 9 aprile, ore 17, Messa nella Cena del Signore; Venerdì Santo, 10 aprile, ore 15, Celebrazione della Passione del Signore; Sabato Santo, 11 aprile, ore 21, Veglia pasquale nella notte santa; Domenica di Pasqua, 12 aprile, ore 10, Messa della Risurrezione del Signore.Da Perugia a Cascia, le celebrazioni della Settimana Santa dal monastero di Santa Rita di Cascia saranno trasmesse, a cominciare da domenica 5 aprile, in diretta streaming. Sarà possibile seguirle sul canale YouTube del monastero e il primo evento sarà la messa per la domenica delle Palme che si terrà alle ore 17. Il 7 aprile - ore 17 - i fedeli potranno unirsi virtualmente alla celebrazione del 10/o Giovedì di Santa Rita, la pia praticache conduce alla festa del 22 maggio, anticipata eccezionalmente al martedì. Per il Triduo Pasquale le celebrazioni in diretta streaming inizieranno Giovedì Santo alle 17 con la Messa in Cœna Domini,per proseguire Venerdì Santo con la celebrazione della Passione del Signore alle ore 15 e terminare il Sabato Santo con la Veglia Pasquale dalle ore 21.