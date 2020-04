Coronavirus: Djokovic, l'amore per l'Italia e Perugia

ROMA - Tutti hanno saputo della donazione di Novak Djokovic a Bergamo per la lotta al coronavirus, e il numero unoì del tennis mondiale la spiega così: «Amo l'Italia con tutto il mio cuore, sono sempre con l'Italia e sento la vicinanza con voi», ha detto a Casa Sky Sport. «Ho vissuto - ha raccontato il campione del tennis- per molto tempo in Italia, a Perugia e a Firenze, mi ha sempre attratto la cultura e la lingua. Mi sento un pò italiano e quello che è successo a Bergamo, Milano e in Lombardia ha toccato il mio cuore. Abbiamo amici di Bergamo che mi hanno raccontato della drammatica situazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA