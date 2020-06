Nessun contagio, sale il numero dei guariti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dati rassicuranti sulla situazione covid-19 in Umbria. I numeri aggiornati alle 8 di lunedì 1 giugno, diffusi dalla Regione, sono i seguenti: complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 44 (-1).I guariti sono 1311 (+1); risultano 13 clinicamente guariti (-1); i deceduti sono 76 (invariato).Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva.Le persone in isolamento contumaciale sono 27 (-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati).Nel complesso, entro le ore 8 dell’1 giugno, sono stati effettuati 70.741 (+ 164) tamponi.Per quanto riguarda l’andamento del mese di maggio, i casi positivi sono passati da 1.393 al 1 maggio a 1431 al 31 maggio (+38); gli attualmente positivi da 272 a 44 (-228). I guariti sono cresciuti da 1053 al 1 maggio a 1311 (+258); i clinicamente guariti sono passati da 68 a 13 (-55). I ricoveri totali sono calati da 73 al 1 maggio a 17 il 31 maggio (-56); di questi, i ricoveri in rianimazione sono scesi da 13 a 2 (-11). I decessi nel mese in considerazione sono aumentati di 8 persone (da 68 al 1 maggio a 76). Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 199 a 27 (-172). Nel mese di maggio sono stati effettuati 32.979 tamponi, aumentando il numero da 37.762 a 70.741.