Ancora una domenica a contagi 0, invariato il quadro dell'Umbria

PERUGIA - Nessuna variazione nei dati della Regione aggiornati alle 8 di domenica 31 maggio. Complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 45 (invariato). guariti sono 1310 (invariato); risultano 14 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 2 (+ 1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (invariato), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati).

Nel complesso, entro le ore 8 del 31 maggio, sono stati effettuati 70.577 (+ 571) tamponi.

