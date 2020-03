Coronavirus, la Curva Nord del Perugia "canta" per medici e infermieri: «Eroi per il bene altrui»

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un lunghissimo striscione. Sembra di essere al Curi e invece no, è l'esterno dell'ospedale. Dove c'è la partita più importante di tutte da vincere: quella contro il coronavirus. E dove ci sono medici e infermieri che "sudano la maglia" ogni ora da settimane. Per questo i tifosi del Perugia si sono idealmente messi al loro fianco per contribuire a spingerli alla vittoria, proprio come fanno con i grifoni da sempre.Lo striscione, firmato “Curva Nord”, è stato esposto all’ingresso del Santa Maria della Misericordia per testimoniare vicinanza e fiducia nei confronti degli operatori sanitari impegnati «nella partita più difficile» come l’ha definita Ilario Castagner che ha voluto ricordare in un video le competenze di medici ed infermieri quando qualche anno fa venne sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. «Tifiamo per voi per vincere la partita più importante» ha sottolineato Castagner.Dopo il mister dei mister, venerdì mattina ecco arrivare l'incoraggiamento degli ultras biancorossi: «Medici e infermieri nei giorni più bui... Veri eroi per il bene altrui...GRAZIE!». Una testimonianza di vicinanza e affetto che ha dato sicuramente una spinta in più al personale ospedaliero nell'assistere i pazienti e nel combattere la guerra al coronavirus.«Ci uniamo alla nostra meravigliosa Curva Nord per ringraziare con tutto il cuore coloro che sono impegnati in prima linea in questa durissima battaglia. GRAZIE» ha scritto il Perugia calcio attraverso i propri canali ufficiali.Il commissario dell’ospedale Onnis, ha salutato anche il gruppo di motociclisti BIKERS di Perugia guidati da Simona Cortona, che ha voluto esprimere la solidarietà al personale ospedaliero impegnato nella gestione del virus Covid-19. «Chi è in trincea respira ossigeno sapendo di raccogliere stima e gratitudine fuori dall’ospedale. – sottolinea il commissario - Le parole hanno sempre un peso, un rilievo importante, oltre ad essere scritte sugli striscioni entrano nella mente e nei cuori di tutti noi».