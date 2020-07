PERUGIA ​Spunti di interesse e qualche sorpresa nel valzer annuale dei dirigenti scolastici dell’Umbria. Nel decreto firmato da Antonella Iunti ci sono 21 conferme su 23 tra i dirigenti in scadenza di contratto, dunque le big Coccia e Burzigotti restano al comando della loro creature (Volta e Campus da Vinci), mentre due sono i mutamenti.

Anna Bigozzi, come previsto, ha lasciato il comprensivo Perugia 9 ed è stata assegnata alla scuola più ambita: l’Itas Giordano Bruno di Perugia lasciato libero da Pino Materia che è andato in pensione. Il secondo trasferimento in salsa folignate è quello di Simona Lazzari che dal Comprensivo Foligno 3 è passata al tecnico da Vinci. Nessun movimento ha riguardato il liceo scientifico Alessi di Perugia dove titolare resta dunque Laura Carmen Paladino.

LE NOVITÀ

Le sorprese sono dunque arrivate dagli arrivi da fuori regione che sono tre. Per due presidi si tratta dell’immediato rientro a un solo anno dalla prima nomina di ruolo. Enrico Pasero lascia la pisana Fauglia e approda alla Cocchi di Todi; Luigi Sinibaldi invece rientra a Terni da Treviso.

Arriva da Milano, dove era finita nonostante fosse la ottava scelta dell’anno scorso da vincitrice di concorso, Maria Cristina Bonaldi che si è presa la scuola più nuova di Perugia: l’IC Carducci-Purgotti di via Fonti Coperte rimasta libera dopo il pensionamento di Iva Rossi che tanto ha lottato ma poco ha goduto della sua nuova scuola rifatta con i fondi del terremoto.

I MOVIMENTI

Dopo questi movimenti rimangono scoperte diverse scuole, in parte andranno ai dirigenti scolastici che saranno nominati per scorrimento della graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso. In campo nazionale dovrebbero essere circa 500 i beneficiari, non si sa ancora quale quota spetterà all’Umbria. Restano sette sedi disponibili, tra queste il di Betto e il Cpa1 di Perugia, l’Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano, il Comprensivo Vannucci di Città della Pieve. Sicuramente la Iunti dovrà anche quest’anno ricorrere alle reggenze. Quelle scontate sono relative alle cinque scuole sottodimensionate che non avendo autonomia non possono avere un dirigente proprio. Sono IC S. Benedetto Valfabbrica, Omnicomprensivo Cerreto-Sellano, IC Ciuffelli Massa Martana, IC per Ciechi Assisi e Omnicomprensivo Amelia. Riepilogando. Cambio di incarico: Anna Bigozzi da IC Perugia 9 a Itas Giordano Bruno; Simona Lazzari dall’IC Foligno 3 “Galileo Galilei” a Tecnico Tecnologico da Vinci di Foligno. Mobilità interregionale in ingresso: Maria Cristina Bonaldi da Istituto Comprensivo “San Giuseppe Calasanzio” di Milano a IC Perugia 4; Enrico Pasero da Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia Pisa a Istituto di 1^ Grado “Cocchi Aosta di Todi; Luigi Sinibaldi da Istituto Comprensivo “Nievo” di Cordignano e Orsago di Treviso a DD “Don Milani” Terni. Queste invece le conferme: Gabriella Bartocci IC Umbertide Montone Pietralunga, Roberta Bertellini IC Perugia 1 “F. Morlacchi”, Marta Boriosi IIS “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello, Franca Burzigotti IIS “Leonardo Da Vinci” Umbertide,

Morena Castellani IC Foligno 2, Rita Coccia Ist.Tecn.Tecnologico “A.Volta”, Simona Ferretti IC Perugia 12, Daniele Gambacorta IC “B. Bonfigli” Corciano, Francesca Lepri IC Bevagna-Cannara, Silvia Mattei DD II Circolo Spoleto, Silvia Mazzoni IC Torgiano-Bettona, David Nadery IIS “Cassata-Gattapone” Gubbio, Filippo Pettinari Ist.1^ Gr. “Alighieri-Pascoli” Città di Castello, Nadia Riccini IC Perugia 15, Franca Rossi IC Perugia 13, Mariarita Trampetti Ist. Professionale “E. Orfini” Foligno, Valeria Vaccari Istituto Tecnico “Franchetti-Salviani”, Margherita Maria Ventura IC Perugia 6, Simonetta Zuccaccia IC Perugia 6, Anna Maria Amici IIS Sc. Mag. Geom. “Gandhi” Narni, Graziella Cacafave DD “J.Orsini” Amelia.