PERUGIA - In una giornata da record per i tamponi effettuati, oltre 5mila, i nuovi positivi tornano sopra duecento dopo sei giorni nei quali si era raggiunta una media di 144 casi al giorno. Ieri 219 diagnosi e alcune situazioni particolari a livello locale: come a Gualdo Tadino e Nocera Umbria. A causa della risalita dei contagi, dopo le restrizioni decise nei giorni scorsi dal sindaco Massimiliano Presciutti, ieri il collega Giovanni Bontempi ha deciso la chiusura delle scuole per lunedì e martedì. Dal quadro completo del monitoraggio della Cabina di regia, intanto, non emergono criticità e anche la capacità di monitoraggio figura ai livelli di inizio ottobre.

Dopo un mese esatto, il sistema sanitario regionale è tornato a processare un numero record di tamponi, 5.158, dai quali sono emersi 219 nuovi casi: dato che fa risalire la media mobile dei positivi quotidiani (sui 7 giorni) da 153,6 a 154,7. L’incidenza sul totale dei campioni resta limitata e in discesa, essendo passata dal 4,94 di venerdì al 4,25% di ieri. Ne consegue che il tasso calcolato sul dato aggregato settimanale risulta decrescente, arrivato al 5,12%: stesso livello di due mesi fa. Sul versante ospedaliero, il trend dei ricoveri guarda ancora verso il basso e il totale è sceso di altre sei unità arrivando a 302, come a fine ottobre. In calo anche il numero delle terapie intensive: il totale è passato da 43 a 41, ma si registrano 4 nuovi ingressi, col dato settimanale passato da 18 a 22.

Nel monitoraggio della Cabina di regia, infatti, la percentuale dei posti di rianimazione è al 35%, sopra la soglia di guardia (30%); è scesa invece sotto il livello di allerta quella dei posti letto nell’area medica, occupati al 38%. Gli altri parametri indicano una situazione su trasmissione e impatto sotto controllo. La percentuale di casi non associati a catene epidemiologiche note, ad esempio, continua a scendere: a fronte dei 2.450 positivi registrati negli ultimi 14 giorni, solo 709 erano “inediti” (28,9%). Periodo nel quale per il 100% delle diagnosi è stata avviata l’indagine epidemiologica ed è salita dall’86,3 al 91,8% la capacità di monitoraggio (quota di casi notificati a livello centrale). In lieve calo anche la percentuale di tamponi positivi, escluso screening e re-testing, passata dal 14,7 al 13,2%.

Capitolo decessi. Ieri ne sono stati segnalati altri sei, vittime residenti ad Assisi, Corciano, Narni, San Gemini, Trevi e Ferentillo dove si è registrata la prima morte-Covid. Considerando la popolazione residente, la maggior incidenza di deceduti legati al virus c’è stata a Castel Giorgio (un decesso ogni 300 residenti, Porano (1/478), Sellano (1/516) e Sant’Anatolia di Nasco (1/546).

Sono intanto risaliti a 4 i comuni con una concentrazione di attualmente positivi superiore al 10 per mille: a Lisciano Niccone, Scheggino e Castel Ritaldi, si è aggiunto Gualdo Tadino, dove la concentrazione si è riportata al 10,59 per mille (un caso ogni 94 residenti). Negli ultimi giorni, i casi sono tornati a salire anche a Bevagna e, soprattutto, a Nocera Umbra dove ieri il dashboard regionale ha segnalato 17 nuovi positivi. «Casi legati ad alcune situazioni particolari», ha detto il sindaco Giovanni Bontempi. Il dato è in realtà riferito al 17 dicembre: ieri e venerdì altri 14 positivi segnalati dal Comune da dove è arrivata la decisione di “sospendere l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nei giorni 21 e 22 dicembre”. A Gualdo Tadino, 3 dei nuovi contagiati, sono ospiti dell’Easp come riferito dal sindaco Massimiliano Presciutti.

