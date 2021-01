Covid-19, in Umbria 9 morti e crescono i ricoverati

PERUGIA - Altri nove morti per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 723 dall'inizio della pandemia,

secondo quanto riporta il sito della Regione. I nuovi positivi accertati sono stati 286, (33.185 da inizio pandemia), e i guariti 161, (in totale 27.741), con gli attualmente positivi ora 4.721, 116 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.332 tamponi,(560.286), con un tasso di positività in crescita all'8,5 per

cento rispetto al 7,7 di ieri. I ricoverati in ospedale sono 332, tre in più di ieri, mentre rimane stabile a 46 il dato di quelli nelle terapie intensive.

