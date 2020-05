© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Prima domenica nei parchi post lockdown, situazioni critiche da Perugia a Foligno fino a Spoleto. Assembramenti proibiti, con partite di pallone e tante persone in gruppo per cui si è reso necessario l’arrivo anche dell’ esercito. Ma anche piromani scatenati: perché, anche se non lo si fa di proposito, gettare un mozzicone di sigaretta o qualunque altra cosa infiammabile nell’erba alta e asciutta senza nemmeno essersi accertati di averlo spento diventa un atto particolarmente irresponsabile e pericoloso.Il tutto nel contesto di una giornata in cui, soprattutto a Perugia, alcuni parchi sono stati definiti «ingovernabili» dalle stesse forze dell’ordine per le tante situazioni di potenziale pericolo dovute agli assembramenti di persone.Parco Sant’Anna, ovvero una delle principali aree verdi cittadine: a un certo punto si è reso necessario l’intervento dell’ esercito assieme alle pattuglie della polizia locale e della questura. Un intervento in massa dal momento che erano almeno una sessantina i ragazzini impegnati in varie partite di calcio. Ragazzini e relativi genitori. La situazione, secondo quanto si apprende non è stata facile da gestire. Oltre cento auto al parco del monte Tezio, ma in questo caso senza particolari assembramenti. Altre situazioni da sbrogliare si sono determinate al parco di via del Macello.Carabinieri forestali e guardia di finanza, assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti ieri pomeriggio al Percorso verde dove si è sviluppato un incendio in mezzo alle tante persone che hanno affollato fin dal mattino il maggior parco cittadino. Il pronto intervento ha bloccato l’emergenza sul nascere, e il sospetto è che qualcuno (per sbadataggine o di proposito è ancora da capire) abbia causato le fiamme con un mozzicone di sigaretta. Altra area verde e altra emergenza al parco fluviale Hoffman di Foligno, dove i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in servizio anti assembramenti hanno segnalato un incendio a vigili del fuoco e carabinieri. Anche in questo caso le fiamme sono state velocemente domate, con parecchie persone allontanate, e anche in questo caso sono in corso accertamenti per stabilire chi possa aver “lanciato” la cicca che ha dato il via alle fiamme.Altri due incendi, i vigili del fuoco li hanno spenti a Sant’Eraclio e San Giacomo di Spoleto: anche in questo secondo caso, lungo una pista ciclabile. Dove per i carabinieri forestali potrebbe esserci la mano di un piromane vero e proprio è in un incendio a Gualdo Cattaneo. Anche in questo caso, indagini in corso.Indagine in corso anche per quanto riguarda un coniglio trovato morto e appeso per la coda a un albero nella zona di Pieve San Sebastiano, tra Montebagnolo e Montelaguardia: dopo il ritrovamento dell’animale, alcuni residenti hanno sporto denuncia con i carabinieri forestali (diretti dal colonnello Gaetano Palescandolo) che hanno subito avviato le indagini. L’animale si trova all’istituto zooprofilattico per stabilire le cause di morte. Sospetti, non confermati dagli investigatori, su un gruppo di ragazzini.