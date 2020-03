FOLIGNO - Coronavirus, contro la pandemia nasce l'hashtag #folignononsispegne. L'idea l'ha lanciata il Comune di Foligno che ha illuminato, con i toni della Bandiera Italiana il Palazzo Municipale in piazza della Repubblica. La scelta del cuore della città non è casuale. Perché il cuore che pulsa è quello di una comunità che, come l'intero territorio nazionale, ha la voglia e la forza di reagire. E per dare un segnale chiaro, che richiama al massimo rispetto delle regole imposte su scala nazionale e alla massima fermezza verso chi le viola, è nato l'hashtag #folignononsispegne sovrastato dal Tricolore. Non si spegne la speranza e non si spegne la voglia di fare il proprio dovere da cittadino che deve tassativamente vedere tutti impegnati a difendere, rispettando le restrizioni, la salute collettiva con mano ferma verso chi viola le disposizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA