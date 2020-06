Coronavirus, contributi alle associazioni sportive fino a 10mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Arrivano i contributi alle associazioni sportive per l'adeguamento alle norme Covid-19. Si attiva la Regione dell'Umbria. «Con questo bando mettiamo a disposizione dell’associazionismo sportivo 400mila euro a fondo perduto per sostenere le attività e gli interventi di adeguamento resi necessari dall’emergenza Covid-19». Lo afferma l’assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti, annunciando la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria dell’avviso per la richiesta del contributo.Ogni associazione potrà ricevere un contributo massimo di 5mila euro, che raddoppiano a 10mila per quelle società che hanno partecipato a competizioni in ambito nazionale o internazionale. «Questo provvedimento si aggiunge ai due fondi, di garanzia e in conto interessi, attivati con Gepafin a favore delle associazioni sportive e culturali per un totale di 600mila euro e già a disposizione – conclude l’assessore Agabiti. È la conferma dell’attenzione da parte della Regione Umbria verso le realtà, grandi e piccole, che operano nel territorio e ne favoriscono quotidianamente la crescita».