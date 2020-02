La Protezione civile regionale sta attrezzando un sistema per fronteggiare il massimo rischio da coronavirus. Caserme da utilizzare in caso di bisogno, alberghi da occupare se necessario e container da piazzare fuori dagli ospedali. L’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche è al lavoro con il centro regionale di Foligno, attivo 24 ore su 24 e in collegamento perenne con la Comitato operativo del dipartimento nazionale guidato dal commissario Angelo Borrelli. Sono così otto container destinati ad essere sistemati di fronte ai principali Pronto Soccorso della regione. Tra queste anche il Santa Maria di Terni. Le strutture serviranno per separare eventuali casi sospetti di Covid-19 dagli altri pazienti in attesa, per ridurre al minimo il rischio di contagio anche del personale medico.

