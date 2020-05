© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Dopo alcuni giorni di rallentamento, la curva degli attualmente positivi ha ripreso velocità, scendendo a 127, riprendendo la corsa verso il traguardo “contagi-zero”. Un solo caso certificato nell’ultima giornata di screening, con 1.182 persone controllate. Si è però mossa la curva dei decessi che ora conta 73 casi, l’ultimo, un uomo di 79 anni residente a Orvieto che dal 24 aprile era ricoverato al Santa Maria di Terni.I numeri umbri raccontando di un contenimento del virus che prosegue costante, sostenuto da altri 1.516 tamponi eseguiti in un giorno (secondo dato più alto di sempre) e un tasso di positività dello 0,16%, considerando il dato settimanale (2,82% a livello nazionale). Il totale ora è salito a 52.247, lo stesso numero circa dell’Abruzzo e della provincia di Bolzano. Dall’altro lato, avanzano le uscite dalla malattia, col tasso di guarigione, considerando guariti e dimessi, è arrivato all’88,4% (51,7 in Italia). Ne consegue un numero di malati che va contraendosi: ieri erano 92 (secondo dato nazionale più basso), con appena 27 ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva, e 65 persone che stanno affrontando l’infezione a casa. Considerando gli osservati (619), sono 684 le persone in isolamento. Il decesso numero 73, il settimo attribuito ad Orvieto, ha portato il tasso di letalità dl 5,14%, quasi un terzo di quello nazionale (14,06).La situazione territoriale, vede altri due comuni “guariti”, Nocera Umbra e Montefranco che hanno raggiunto tale meta senza decessi. In totale sono 37 le città liberate dal virus. Un nuovo guarito anche a San Giustino (1 positivo attuale) e Città di Castello (16), 2 a Perugia (7).