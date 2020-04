Coronavirus, Todi prima città dell'Umbria a contagio zero

TODI - Cinque positivi che sono diventati cinque guariti. Todi è la prima città dell'Umbria sopra i 15mila abitanti a contagio zero. Festegga il sindaco Antonino Ruggiano. «Vi abbraccerei tutti quanti», così ha ha scritto per il primo citadino sulla pagina Facebook del Comune. Rugginao ha fatto i coni e ringraziati tutti per l'impegno anti virus: «Possiamo esultare perché ad oggi, in base ai tamponi effettuati, siamo certi che a Todi, prima città in Umbria, non c’è più il coronavirus, possiamo parlare quasi di un miracolo». «Siamo riusciti- ha scritto ancora Ruggiano- a superare la fase dell’emergenza grazie al lavoro di squadra che ci ha visto impegnati tutti insieme Comune, forze dell’ordine, protezione civile, ma soprattutto voi cittadini con il vostro comportamento responsabile». © RIPRODUZIONE RISERVATA