PERUGIA Si consolida la mini frenata dei contagi nella regione, con la curva dei nuovi positivi settimanali che sembra preludere alla fase di picco. E il ritmo di crescita dei guariti, che considerando il dato aggregato settimanale segna il +80%, sta facendo rallentare anche la crescita degli attualmente positivi, la cui variazione quotidiana negli ultimi tre giorni è rimasta sotto 200. Indicazioni che, alla luce delle ultime restrizioni, fanno ben sperare per l’evoluzione dell’epidemia anche se la pressione sugli ospedali resta elevata. Tuttavia, dall’andamento settimanale di nuovi degenti Covid e intensive (i cui valori assoluti restano massimi) si avvertono altri segnali non negativi, mentre continua a salire l’età mediana dei contagiati, ora oltre 45 anni.

Le cattive notizie arrivano dal trend delle vittime Covid, con una media – negli ultimi sette giorni – di nove decessi giornalieri. Ieri altri 12, 64 (nuovo picco) nell’ultima settimana. L’azienda ospedaliera di Terni ha comunicato la morte, alle prime ore di ieri, di un uomo di 88 anni residente a Otricoli e di una donna di 85 residente a Narni. La Usl Umbria 1 ha invece comunicato che martedì all'ospedale di Pantalla hanno perso la vita due uomini di 93 e 89 anni, entrambi residenti a Perugia dove si conta un altro decesso, tre in totale. Anche San Venanzo piange la sua prima vittima: altre morti Covid a Foligno, Spello, San Gemini, Terni, Gualdo Tadino (segnalato già ieri) e Narni.

La diffusione del virus resta sostenuta, con altri 515 nuovi casi a fronte di 4.755 tamponi con un tasso di positività pari al 10,8%, sotto la media settimanale che da tre giorni appare in calo e ieri al 14,2%. A livello territoriale, c’è un’incidenza di 1.174 casi attivi ogni 100mila residenti con 33 comuni che contano almeno dieci attualmente positivi ogni mille abitanti. Tra le città maggiori Assisi, Bastia Umbra e Perugia restano quelle col dato più elevato, rispettivamente 18,25, 17 e 14. Con un indice pari a 6,6 Città di Castello resta il comune con più di 15mila abitanti con l’incidenza di casi attivi sulla popolazione più bassa. «Oggi (ieri, ndr) ci è pervenuta comunicazione di dieci guariti e 22 nuove positività», ha riferito il sindaco Luciano Bacchetta che ha rimarcato: «Il virus si propaga più velocemente che in passato ma nella gran parte dei casi si risolve velocemente, come testimonia anche il numero di guariti di oggi». A livello regionale, 309 col tasso di guarigione in risalita sopra il 35%. A Gualdo Tadino il sindaco Massimiliano Presciutti ha aggiornato a 17 nuovi casi e 3 guariti i dati di ieri, spiegando che è stato ultimato lo screening sulle oltre 300 persone legate alla scuola. Otto nuovi casi accompagnati da 16 guariti a Magione dove gli attualmente positivi sono in calo. Continua a salire a due cifre il contagio a Umbertide dove il sindaco Carizia ha anche segnalato un nuovo decesso.

Intanto, continua a salire l’età mediana dei casi registrati in Umbria e stando ai dati pubblicati ieri nel dashboard regionale, e riferiti ai positivi totali, rispetto a due settimane fa è salita da 44,2 a 45,2 anni. Le fascia d’età dove si registra la crescita settimanale maggiore di nuovi casi, tuttavia, sono quelle dei bambini sotto i 13 anni, con 434 nuovi casi in sette giorni (+39%). Crescita simile per le persone tra 65 e 79 anni: 544 nuovi casi pari al +38,6%. Nell’ultima settimana 1.726 positivi erano compresi nella fascia d’età più ampia (40-64 anni), 1.037 nella fascia tra i 18 e 39 anni. Considerando l’età scolare (6-17 anni) sono stati censiti 442 nuovi casi con una crescita del 31,5%.

Il trend settimanale dei principali indicatori dell’epidemia vedono l’Umbria sempre in testa quanto a crescita dei decessi (+41,6%), in terza posizione per guariti (+40,2%), in quarta quanto a incremento dei casi totali (+34,8%). Grazie all’incidenza delle guarigioni, l’Umbria risulta tra le regioni dove è più basso l’incremento settimanale degli attualmente positivi: 17° posto con una crescita del 31,9%.

Ultimo aggiornamento: 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA