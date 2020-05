© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Un altro bollettino con zero nuovi contagi. Il numero è ancora più incoraggiante se affiancato ad un’altra cifra: 1398, tanti i tamponi eseguiti.I dati diffusi ieri mattina dalla Regione fissano a quota 1.427 le persone in Umbria risultate positive al virus Covid-19. Gli attualmente positivi sono 79: due in meno rispetto alla giornata precedente e un altro gradino in discesa nella curva dei contagi.I guariti sono 1274. Risultano 15 i clinicamente guariti, cioè coloro che dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventano asintomatici, pur risultando ancora positivi al test per la ricerca di Sars-Cov-2.Resta fermo a 72 il numero delle vittime. Dei pazienti positivi attualmente restano ricoverati in 27 e soltanto due sono assistiti nei reparti di terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono 512 (9 in più), sempre alla stessa data risultano 20.897 persone uscite dall’isolamento.I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, . In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata.