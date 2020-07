Coronavirus, quarto giorno senza contagi

PERUGIA - Si confermano a zero per il quarto giorno di fila i nuovi casi Covid-19 accertati in Umbria nelle

ultime 24 ore. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Stabili tutti i principali parametri riportati. Rimangono infatti 22 gli attualmente positivi, 1.363 i guariti, 80 i

deceduti e sette i ricoverati (uno in intensiva). Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti mille e 66 tamponi,

118.369 complessivamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA