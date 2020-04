© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giornata di risalita per i contagi in Umbria con 12 nuovi casi, una crescita a due cifre che non accadeva dal 12 aprile (10 casi). Ma per trovare un precedente più alto (+26) occorre tornare indietro fino all’8 aprile. Un ritorno che non cambia il rapporto tra nuovi positivi e nuovi guariti, che resta sopra due, così come l’indice di positività, considerando i nuovi casi testati, resta inferiore a uno.In questa giornata sui generis, visto il trend discendente dei ricoveri e quello positivo dei guariti, si registrano anche due nuovi decessi, un paziente di Umbertide e una donna di 98 anni residente a Gubbio deceduta al covid-hospital di Pantalla dove la paziente era ricoverata dal 19 marzo. Il totale è dunque salito a 67, con 4 morti di fuori regione. Quanto ai 12 nuovi positivi, 5 sono stati certificati nella zona rossa, il comune di Giove, due a Perugia, uno per territorio a Terni, Alviano e Stroncone, mentre due casi sono “importati”. Il totale è dunque salito a 1.391, con un’incidenza cumulativa salita a 158 contagi ogni 100mila residenti, più che dimezzata rispetto alla media italiana, pari a 337. La dozzina di nuovi infetti è stata scovata su 1.056 nuovi tamponi eseguiti (1,14%), con altre 816 persone sottoposte a esame: il totale dei casi testati, dunque, è salito a 24.079 che equivale a 279 persone ogni 10mila residenti, dato che evidenzia uno screening della popolazione che in Umbria appare più esteso rispetto alla media nazionale (218 persone ogni 10mila residenti). Da quando questo dato è stato messo a disposizione, dal Ministero della Salute, il tasso di positività è oscillato tra il minimo di 0,09 del 24 aprile (un positivo su 1.106 persone testate) al massimo registrato ieri, con l’1,47%. Il dato nazionale viaggia ancora intorno al 5%.Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, dopo il decesso comunicato in giornata dalla Usl Umbria 1, il totale è sceso a 327, 23 casi in meno in un giorno. I guariti, infatti, sono saliti a 997, 34 in più, mentre in 67 risultano clinicamente guariti ma non ancora negativi al doppio tampone. Dei 1.391 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 92, cinque in meno, di questi 16 (uno in meno) sono in terapia intensiva. Continua a scendere il totale delle persone in osservazione domiciliare, pari a 945 (-36) e sempre alle otto di ieri, risultano 14.902 (+308) persone uscite dall’isolamento.LA MAPPA DELLA GUARIGIONEIeri, stando ai dati pubblicati nella nuova sezione covid del sito istituzionale della Regione, 2 delle 34 nuove guarigioni sono di pazienti di fuori regione, mentre tra le 32 persone reduci dalla malattia, 5 sono assegnate a Perugia, 2 a Gubbio, 4 a Orvieto, 3 a Giove. Si avvicinano a una posizione quasi covid-free, Magione, con 17 guariti su 19 casi totali, e Panicale, 8 guariti su 9.