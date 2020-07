PERUGIA Sei positivi in sette giorni, 13 in diciassette giorni di luglio contro i dieci di giugno. I numeri umbri del Covid-19 sono tornati a salire con un altro contagio segnalato a Trevi e un secondo caso scoperto al pronto soccorso di Foligno e poi indirizzato a Perugia. E se Città di Castello saluta la guarigione degli ultimi due tifernati infetti, Gualdo Cattaneo è tornato sotto la lente dopo essersi visto assegnato 25 migranti dalla Sicilia. Una giornata movimentata in questa fase tre che a livello nazionale si dimostra più fragile del previsto e che in Umbria, nonostante cluster isolati, resta comunque sotto controllo. Tanto più che l’aggiornamento del numero di riproduzione del virus, l’indice Rt, dopo l’impennata della scorsa settimana è tornato a scendere: da 0,56 a 0,39.

Uno degli ultimi due casi di positività al covid, riguarda una giovane sudamericana arrivata a Foligno da Modica dove, stando a quanto riportano alcune agenzie, aveva preso un monolocale in affitto dove riceveva i clienti in qualità di escort. Presentatasi in ospedale, la ragazza è stata sottoposta al pre-triage del pronto soccorso, risultando positiva al Covid, ragion per cui è stata poi trasferita all’ospedale di Perugia, nel reparto malattie infettive. È quindi scattato il protocollo per ricostruire i movimenti della giovane, originaria del Perù, che da Modica avrebbe preso l’autobus per Catania, raggiungendo poi Foligno in treno. La Usl Umbria 2 si è quindi attivata appellandosi a coloro che avessero il sospetto di essere venuti a contatto con la ragazza. Richiamo rimbalzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa che ha chiesto ai possibili contatti della donna di segnalarlo “per gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”. Non è esclusa una misura prefettizia per supportare l’indagine epidemiologica.

In precedenza, la Usl Umbria 2 aveva comunicato che anche la moglie dell’uomo residente a Trevi che due giorni fa è stato ricoverato a Malattie infettive, a Perugia, è risultata infetta. È una sessantenne asintomatica ora in isolamento che era stata sottoposta a tampone rinofaringeo nella struttura di Foligno diretta dalla dottoressa Giuliana Fancelli. A disporlo, il dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 che ha condotto l’indagine epidemiologica tracciando i contatti del marito che nei giorni scorsi è rientrato dall’Albania dove si era recato per motivi di lavoro. «L’aspetto positivo è che si tratta di casi importati individuati subito», si fa notare dalla Protezione civile regionale. «La situazione resta sotto controllo ma con l’attenzione necessaria considerando la situazione più fluida nei movimenti delle persone».

I numeri-covid umbri segnano dunque 1.454 casi totali con l’incidenza cumulativa salita a 165 positivi ogni 100mila residenti (403 in Italia) ma con un indice di contagiosità, elaborato dall’Iss per il periodo 6-12 luglio, pari a 0,39, (0-1,53 l’intervallo di confidenza). I positivi attivi ufficiali sono 17, distribuiti in sei comuni, sei ricoverati in ospedale (2 a Perugia, 4 a Terni), 11 in isolamento domiciliare (5 senza più sintomi). Il dato non tiene conto dei due tifernati positivi da aprile e la cui guarigione è stata confermata ieri dalla Usl Umbria 1 al sindaco Luciano Bacchetta. «Resta un positivo, una signora di origini polacche non residente».

Intanto, è diventato un caso politico l’arrivo dei 25 migranti in arrivo da Agrigento e assegnati a Gualdo Cattaneo il cui sindaco Enrico Valentini, come riporta Tuttoggi.info, ha detto di essere stato informato solo via mail. «Ho chiesto chiarimenti al Viminale e alla Prefettura: è doveroso che il livello locale, più a contatto con i cittadini, sia coinvolto e non informato per conoscenza come questa volta». Sulla questione sono intervenuti anche Alessandro Becchetti (Lega Quattro Borghi) e la senatrice FI, Fiammetta Modena.

