Condomini a rischio? A Terni parte la sanificazione di scale e ascensori

Sanificazione di tutti condomini di Terni al via. Alcuni interventi sono iniziati già nella notte. «Saremo un comune apripista», dicono da Palazzo Spada. L'ordinanza firmata ieri dal sindaco Leonardo Latini è davvero una novità nell'ampio panorama dei provvedimenti che i sindaci stanno prendendo in tutta Italia per contenere la diffusione del Coronavirus.

«Massima collaborazione da parte nostra», commenta Romeo Poddi, presidente provinciale di Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). «Le ditte che solitamente si occupano di pulire i condomini posso tranquillamente fare questo tipo di interventi a patto che utilizzino prodotti certificati», spiega il presidente Poddi. Prodotti che sono disponibili sul mercato, come confermato da Palazzo Spada: «Il materiale per questo tipo di sanificazioni c'è».

Un provvedimento che creerà non pochi problemi, ma che si rende necessario, almeno per lo studio fatto da Palazzo Spada. «Le ditte - spiega il presidente Poddi - dovranno riorganizzarsi visto che in questa fase hanno rivisto il carico di lavoro. E comunque l'attenzione alla pulizia dei palazzi in questi giorni è stata maggiore». Inizia però una corsa contro il tempo visto che i 5 giorni che il Comune ha dato per rispettare l'ordinanza sono perentori. «Altrimenti - spiegano da Palazzo Spada - non è efficace. E poi scatta il penale». Ma come è maturata l'idea di ordinare la sanificazione di tutti i palazzi di Terni in così poco tempo?

«Tutto è partito dall'analisi dei dati dei contagi avvenuti a Terni in questi giorni». E cosa avete scoperto studiando la mappa della diffusione del Covid-19? «Abbiamo notato che in molte occasioni sono avvenuti contagi tra persone che non avevano contatti diretti ma abitavano nello stesso condominio. Non necessariamente nello stesso palazzo, ma nello stesso complesso». E il contatto come può essere avvenuto? «Negli spazi comuni. In particolare quelli che si trovano al buio, dove non batte il sole e il virus, come spiegano le direttive dell'Iss, può durare anche giorni». Maniglie, corrimano, garage e ascensori. Questi i luoghi dove il Covid-19 si trova a suo agio. «Ecco perché la sanificazione dei condomini con prodotti speciali è necessaria. Altri comuni ci seguiranno», concludono da Palazzo Spada.

