Coronavirus, domenica suoneranno in 300: c'è anche Riondino

CITTA' DI CASTELLO- Ci saranno anche Frankie hi-nrg mc, Elio e le Storie Tese e David Riondino al concerto #unaltradomenicainsieme, la musica degli artisti di Città di Castello, domenica 3 maggio alle 17 nel quale suoneranno circa 300 musicisti. Dopo il successo di Pasqua, il musicista tifernate Fabio Battistelli e il professor Rosario Salvato hanno promosso un altro evento, completamente on line.«Il concerto si svolgerà domenica a partire dalle ore 17 e sarà un evento sia per gli ospiti che hanno accettato di esserci come Frankie, Elio e David Riondino sia per il pubblico, che lo potrà seguire sul canale You Tube del Comune, sulla pagina Facebook e Instagram del Comune», spiega Fabio Battistelli, che sta organizzando l’iniziativa in collaborazione con l’amministrazione comunale.Hanno aderito Frankie, Elio e David Riondino ma anche Roberto Fabbriciani e Massimiliano Damerini, la scuola comune di musica G. Puccini, la scuola media Alighieri Pascoli con l’orchestra diretta da Luisa Mencherini, Novamusica, Accademia Visionaria, Take five music Academy.