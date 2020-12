PERUGIA - L’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, è positivo al Covid-19. L’ufficialità del risultato del tampone è arrivata ieri mattina. Sono subito scattate le misure di sorveglianza coordinate dagli uffici della Usl 1 «e gli interventi di sanità pubblica conseguenti» per la governatrice Donatella Tesei, gli altri assessori della giunta e per alcuni collaboratori di Coletto.

L’assessore sta bene e si trova in isolamento nella sua abitazione, ieri è stata rapidamente ricostruita la rete dei suoi contatti diretti, considerando che aveva incontrato la giunta e il suo staff tra giovedì e venerdì. Ora gli assessori sono in isolamento e come previsto dai protocolli saranno sottoposti al tampone entro un paio di giorni.

Luca Coletto è il secondo assessore dell’esecutivo Tesei colpito dal Covid. Prima di lui, a fine settembre, era stato Enrico Melasecche a fare i conti con un tampone positivo e poi con una lunga quarantena trascorsa sempre in casa e in buone condizioni di salute. Il virus, in quella circostanza, aveva infettato anche il direttore della Regione per Smbiente e Protezione civile Stefano Nodessi.

SMART WORKING

L’attività dell’esecutivo prosegue in queste giornate «nel rigoroso rispetto delle norme anti-contagio», fanno sapere da Palazzo Donini.

«L’azione del governo regionale è assicurata - spiega la presidente Tesei - sia io che gli assessori siamo perfettamente operativi, nel rispetto delle norme e delle modalità specifiche, sotto la sorveglianza della Usl 1. Invio all’assessore Coletto gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la giunta».

Per motivi di sicurezza, nella sede della giunta regionale sono stati creati dei corridoi di sicurezza per garantire l’isolamento. E’ stata avviata anche la sanificazione di alcuni locali e nei prossimi giorni la Usl deciderà quando sottoporre a tampone la Giunta.

LA CONFERENZA

Venerdì scorso Coletto e l’intero esecutivo avevano partecipato alla conferenza stampa di fine anno - in modalità on-line - dai locali dell’ospedale di Perugia. La conferenza era stata svolta dopo che la presidente Donatella Tesei e il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero avevano piantato un leccio all’esterno dell’ospedale in ricordo delle vittime del Covid.

CONSIGLIO RINVIATO

Intanto ieri mattina è stato deciso di rinviare la seduta del consiglio regionale in programma per la giornata di oggi. Seduta spostata a lunedì 28 dicembre, i lavori dell’aula si svolgeranno in videoconferenza, tramite la piattaforma Cisco Webex.

I LEGHISTI

A Coletto sono arrivati anche gli auguri di pronta guarigione da parte del capogruppo della Lega in Regione Stefano Pastorelli: « Lo aspettiamo al più presto per continuare insieme la lotta a questa pandemia. Una lotta che l’Umbria, proprio grazie alle azioni messe in campo anche da Coletto, ha affrontato e continua ad affrontare con forza e determinazione».

