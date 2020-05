Coronavirus, l'appello della Città della Domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliamo rimanere l’oasi naturale e il luogo speciale per tutte le famiglie che amano la natura e gli animali». La Città della Domenica stringe i denti e lo fa grazie alla tenacia che l’ha sempre contraddistinta negli anni, con migliaia e migliaia di famiglie e tante generazioni che, nella maggior parte dei casi, se la sentono una cosa propria: un ricordo che per molti si rinnova ogni anno, grazie alla buona volontà e l’intraprendenza di chi ci investe e ci crede da una vita.Un parco “immortale”, il primo nato in Italia, che si rinnova da sempre, con iniziative originali e creature fantastiche che grazie al monte Pulito trovano la loro naturale location in piena città. Ed ecco che in periodo di coronavirus la voglia di andare avanti non si è fermata, anzi. Tutti gli animali presenti nel parco non hanno smesso di girare tra la natura e tutto è pronto per far ricominciare la fiaba infinita. E se la Città della Domenica ha dato tanto alla città e continua a farlo, ora anche la città (ma non solo) è chiamata a sostenerla in questo periodo difficile per tutti.Ed ecco l’appello: «Il lockdown ha colpito anche il nostro Parco che, con grande rammarico ha dovuto chiudere, come molte altre attività nel nostro paese. In questo periodo di chiusura però abbiamo sempre garantito il benessere a tutti i nostri animali, per noi le spese di gestione non sono mai cambiate. Vogliamo poter continuare il nostro impegno per la salvaguardia delle specie zootecniche in via di estinzione che da anni proteggiamo con passione». Nel parco, infatti, vivono circa 300 esemplari tra specie esotiche e domestiche “e se vuoi sostenerci puoi farlo con un bonifico a favore di Spagnolia S.r.l. Città della Domenica (Iban IT 92-G010-3003-0710-0000-0892-719 con causale: sostegno Città della Domenica anno 2020), oppure anche acquistando subito il biglietto valido come abbonamento fino a novembre 2020 a questo link: https://www.liveticket.it/cittadelladomenica”. Un invito che corre anche sui social per far sì che il coronavirus non colpisca duro anche il parco divertimenti cittadino, per continuare ad avere l’opportunità di visitarlo grazie al suo fascino senza tempo, e per questo sempre attuale. La punta di diamante la fanno i tanti animali di molte specie, anche rare, attrazioni sempre apprezzate dai visitatori che ora potranno contribuire a dare man forte al parco divertimenti più amato dai perugini e apprezzato da fuori regione per la sua particolarità naturalistica, parco che sovrasta la punta più alta di fronte all’acropoli.