Coronavirus, a Perugia l'estate dei cinena all'aperto raddoppia

PERUGIA - Si guarda avanti. Si deve guardare avanti. E il Comune si muove per l’estate dei perugini. Come sarà è ancora presto per dirlo, ma c’è piano che sta a buon punto per riuscire a trovare nuove soluzioni di svago e di divertimento. La partita è quella dei cinema. Resta la suggestione del drive in, ma l’assessorato alla Cultura guidato da Leonardo Varasano ha messo intorno a un tavolo i titolari delle sale che hanno le loro attività in centro storico per mettere in piedi una rassegna d’estate che dava oltre dalla collaudatissima tradizione del cinema all’aperto del Frontone.Così, dopo una serie di incontri, il progetto ha iniziato ad avare gambe. Il Comune ci mette la sostanza e i titolari dello Zenith, del Postmodernissimo, del Cinema Melies e del Sant’Angelo, la loro professionalità.L’idea è quella di portare il cinema fuori dal centro. Con la solida tradizione del Frontone che non si tocca, le aree all’aperto sbarcheranno nella zone dei Ponti. Con una lunga kermesse che unirà giugno a settembre. Il tempo stringe visto la tradizionale partenza del cinema al Frontone per i primi di giugno. E i prossimi giorni saranno decisivi per mettere nero su bianco l’accordo. Con la programmazione e le date da impegnare le aree all’aperto della frazioni della cintura. Tutto, naturalmente, rispettando le norme anti Covid-19 sul distanziamento e sugli accessi limitati anche all’aperto. Di fatto le sale che partecipano alla nascita dell’insolita stagione estiva, passano all’aperto la loro programmazione.Resta sullo sfondo la possibilità di allestire anche un drive in. Sul tema npn ci sarebbe identità di vendute tra chi sta trattando con palazzo dei Priori la stagione extra centro storico. Il Comune ha dato la disponibilità anche a ragionare sul quel tipo di soluzione molto suggestiva, ma al momento l’ipotesi se non sembra definitivamente accantonata, resta sullo sfondo proprio per il fatto che non tutti i soggetti coinvolti la trovano una proposta i grado di funzionare. Resta da capire, anche sul tema, cosa proporranno le grandi multisale. Che sono fuori dall’intesa. C’è anche chi avrebbe detto di no a un’ipotesi di quel tipo.Naturalmente le serate ai Ponti verranno offerte senza sovrapposizione e si incastreranno con la programmazione per vista al Frontone per la location in centro storico. Soluzione che unirà la città in una spinta di ripresa e di rilancio anche dal punto di vista dello svago e della cultura, una partita su cui il Comune è intenzionato a giocarsi parecchio per la rivoluzione dell’offerta culturale estiva.