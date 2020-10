PERUGIA «Per le attività economiche sostegni subito, contestuali al momento in cui vengono imposte limitazioni a quel settore, e che siano interventi significativi...». È suonato più o meno così il messaggio scandito ieri dalla presidente Donatella Tesei durante il lunghissimo confronto andato in scena per buona parte della giornata tra il governo e le Regioni.

LA SCUOLA

Tra i punti dirimenti, i governatori, Umbria compresa, hanno ribadito più volte anche la necessità di gestire i momenti più complessi dell’emergenza con la didattica a distanza al cento per cento per le scuole superiori e le Università.

SOCIALITA’ & SPORT

Oggi, comunque, scatta il primo giorno di stop ai centri commerciali come previsto nell’ordinanza varata venerdì dalla Regione Umbria.

Nel dettaglio, l’ordinanza consente alcune attività e ne limita altre. Viene consentito «per le società e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto - è scritto -svolgere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri...».

Stop, invece, fino al 14 novembre a tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età ad eccezione delle attività di somministrazione di cibi e bevande...».

ANCHE L’UMBRIA “ROSSA”

E c’è anche l’Umbria tra le regioni inserite nella “lista rossa” oltre confine. La Slovenia ha stilato un elenco, reso noto attraverso l’ambasciata italiana a Lubiana sul suo sito: chi proviene da una regione della lista rossa deve sottoporsi a una quarantena di 10 giorni all’ingresso nel Paese, oppure presentare un test negativo eseguito nelle ultime 48 ore: con l’Umbria spuntano Abruzzo, Valle d’Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e la provincia di Bolzano.

LA POLITICA

Il Covid arriva anche in consiglio regionale. Le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica saranno al centro di comunicazioni che la presidente della Regione Donatella Tesei farà all’Assemblea legislativa convocata per martedì, a partire dalle 10 del mattino. La richiesta di un confronto in Aula era stata avanzata nei giorni scorsi da tutti i gruppi dell’opposizione, che accanto ad alcune critiche sulla gestione dell’emergenza hanno anche chiesto un tavolo di confronto.

Ieri il consigliere regionale Vincenzo Bianconi ha diffuso una lettera aperta indirizzata alla governatrice: «Finora zero confronto, zero condivisione, zero pragmatismo... - ha scritto - occorre un cambio di passo che Lei ha il dovere di imprimere... Insieme ce la possiamo fare, basta protagonismo cieco. È il tempo di visione politica, è il momento di agire nell’esclusivo interesse del benessere degli Umbri. Io e tutta la minoranza continuiamo ad esserci ma il tempo scorre veloce ed i problemi aumentano».

IL CASO SPOLETO

Tra gli incontri di giornata, ieri, la governatrice si è confrontata con la sua maggioranza - parlamentari compresi - per spiegare la scelta e l’organizzazione degli spazi all’interno dell’ospedale di Spoleto decisa nei giorni scorsi per far fronte al momento attuale di emergenza sanitaria.

