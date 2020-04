C'è chi resiste: azienda perugina premia i dipendenti con 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tra le imprese dell’Umbria che non si fermano c’è la Saci Industrie che dall’inizio dell’emergenza sta supportando la Protezione civile rifornendola di gel idro-alcoolico e sanificanti spray per superfici: mille flaconi sono stati donati nei giorni scorsi e altri saranno regalati, se necessario, nelle prossime settimane. Per questo motivo la famiglia Campanile – il presidente Antonio e i tre figli, Filippo, Alessandro e Lorenzo che da anni dirigono il Gruppo – hanno deciso di ringraziare i dipendenti che hanno potuto assicurare la propria presenza con un bonus economico di 500 euro netti. Nelle due aziende di famiglia,Saci Industrie e Saci Professional, lavorano complessivamente 150 persone. «La nostra famiglia – spiega Antonio Campanile - ha sentito la necessità di premiare i propri collaboratori che hanno da subito dimostrato un impegno e una dedizione non comuni, ma anche molto coraggio di fronte a una situazione del tutto straordinaria».Saci, inoltre, è una delle aziende che hanno contribuito alla raccolta fondi promossa da Confindustria Umbria per sostenere il Sistema sanitario regionale nel far fronte all’emergenza con l’acquisto di strumentazione per le strutture ospedaliere regionali. «Anche così – chiude il presidente - vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai collaboratori, alle loro famiglie e alla comunità con cui la nostra azienda ha un legame storico e ben radicato».