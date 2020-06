Perugia, il centro riparte dai venerdì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I venerdì di luglio con negozi aperti fino alle 22 ed eventi in un centro diffuso: da corso Cavour, corso Bersaglieri fino a corso Garibaldi. Una strada da intraprendere a tutti i costi come deciso ieri, alla Sala della Vaccara, durante un’assemblea aperta convocata dall’associazione Perusia Futura tra i commercianti dell’acropoli. Una ventina i presenti, tra cui il portavoce dell’associazione Paolo Mariotti, il presidente del Consorzio Perugia in centro Sergio Mercuri e la consigliera con delega al centro Fotinì Giustozzi.Musica, ristorazione, negozi aperti fino alle 22, intrattenimento per giovani e famiglie e in futuro, forse anche il coinvolgimento dei luoghi della cultura della città. L’idea è quella di organizzare una grande festa di tutto il centro i venerdì, forse già dal 10 luglio, testando la formula per poi estenderla per tutto il mese, colmando così il grande vuoto che si è creato dopo il rinvio ad agosto di Umbria Jazz. L’obiettivo è quello di fare in modo che i perugini, e non solo visto l’avvio della stagione turistica, riscoprano il centro storico come un luogo da vivere tutti i giorni.Il rilancio del centro passa da una formula di intrattenimento già testata in passato, con i “Perugia is open” del giovedì, e sulla scia dell’esperienza delle attività messe in campo dalle associazioni di quartiere. Come ad esempio la formula che in questo fine settimana testerà via dei Priori con “Outfit for dinner”: prenotando una cena nei ristoranti del quartiere con un braccialetto si potrà godere, poi, di eventi, sfilate di moda, musica, degustazioni.Parallelamente l’incontro di ieri è stato l’occasione per parlare anche del riassetto dei commercianti del centro, come annunciato dal Messaggero nei giorni scorsi, passa dalla pubblic company, sul cui Consorzio sta lavorando da tempo, per coinvolgere tutti gli operatori che operano nel centro storico. Nei prossimi giorni Perusia Futura e il Consorzio si incontreranno per rivedere lo statuto e nominare un cda che dia voce ai commercianti di tuto il centro, quartieri limitrofi compresi, e delle associazioni cittadine.«Un grosso passo avanti – ha commentato la consigliera Fotinì Giustozzi – verso un’apertura per creare una unica voce che dialoga e che lavori per il rilancio di tutto il centro. Corso Vannucci, via della Viola, corso Cavour, borgo Sant’Antonio, corso Garibaldi: bisogna fare network». Per i venerdì di luglio il Comune è al lavoro per rendere il centro una grande area pedonale, con accesso vietato alle auto, prolungare fino a tardi il minimetrò e, particolari scontistiche nei parcheggi a pagamento. «La gente deve venire in centro – aggiunge Giustozzi - in maniera spensierata e accedere ad un bouquet di eventi e appuntamenti imperdibili». Intanto, lavori in corso per un suggestivo dehor davanti all’hotel Brufani, con vista mozzafiato, da parte dei nuovi gestori del ristorante dello storico albergo.