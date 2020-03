Coronavirus, Castel Giorgio 5 nuovi casi di contagio

Sono 5 i nuovi contagi da Coronavirus nel comune di Castel Giorgio. Sale così a 6 casi, per il momento, la situazione nei confronti dell'epidemia da Covid-19 del comune guidato dal sindaco Andrea Garbini.



"In seguito ai tamponi effettuati - spiega una nota del sindaco - sono risultati positivi cinque nostri concittadini, che hanno ricevuto un'ordinanza di isolamento contumaciale. I familiari dei cinque soggetti contagiati sono in isolamento precauzionale. Vi chiedo ancora una volta di avere particolare attenzione in questo momento, pregandovi di non uscire di casa se non per motivi seri, come salute, lavoro o acquisto di beni di prima necessità."

© RIPRODUZIONE RISERVATA