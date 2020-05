Corovanirus, Perugia: intesa sul taglio degli stipendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’ottimismo dei giorni scorsi era più che giustificato: il Perugia è sul punto di vedere risolto il problema del taglio-stipendi, di fondamentale importanza nel delicatissimo momento delle perdite economiche diffuse a causa della pandemia.Decisivo il nuovo incontro tenuto ieri in sede nel tardo pomeriggio, presenti una piccola delegazione dei grifoni guidata dal capitano Aleandro Rosi e il presidente Massimiliano Santopadre. Tanto che si può già parlare di accordo, anche se non tutti i componenti della rosa biancorossa hanno già dato il loro ok ma la strada è quella perché a questo punto è evidente la disponibilità a risolvere il problema sia da parte del club che dei grifoni. L’intesa sarebbe stata raggiunta grazie ad un ulteriore passo avanti da parte di entrambi: sia in caso di ripartenza del campionato, sia se invece dovesse arrivare lo stop definitivo, ai grifoni sarà tagliata una mensilità e mezzo dell’ingaggio stagionale.Restano da convincere solo 4-5 giocatori non ancora disposti ad accettare ma il ‘nero su bianco’ con la maggior parte del gruppo per la società è già una garanzia di riuscita. Un sacrificio necessario alla luce delle tante voci dell’esercizio di bilancio in chiusura al 30 giugno che rischiano di soffrire per i mancati incassi, dai biglietti al merchandising, dai diritti televisivi alla mutualità, dagli sponsor alle valorizzazioni. Tra l’altro questo accordo sarà propedeutico al passo successivo, quello della ripresa degli allenamenti sia pure a livello individuale, senza staff e facoltativo all’interno dei campi della struttura di Pian di Massiano, con ogni probabilità già la prossima settimana in attesa della eventuale ma sempre più probabile ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio. D’altro canto il calcio corre verso la ripartenza, probabile quella della serie A, condizionata agli aiuti economici quella della serie B. Perché tra le spese aggiuntive non ci saranno soltanto quelle ingenti del protocollo sanitario e dunque in sede di consiglio federale la Lega di Balata si farà sentire.Tra le tante dirette Instagram di questi giorni che vedono protagonisti i personaggi più in vista del mondo del calcio, da rimarcare quella tenuta ieri da Serse Cosmi con un noto quotidiano sportivo, in cui il tecnico biancorosso ha spaziato dal passato al presente raccontando episodi inediti che hanno visto tra i protagonisti Oddo, Mourinho, Miccoli, Totti. «Il campo ci manca a tutti – ha detto Cosmi -, se ripartiremo sarà fondamentale che i giocatori riacquistino l’aspetto ludico del giocare, di ritoccare la palla come i bambini dopo un periodo di punizione. Ho vissuto il mio ritorno a Perugia con emozione ed enorme senso di responsabilità che forse ha persino un po’ condizionato me e i risultati. Quando iniziavo a capire meglio le cose è intervenuto il virus….»