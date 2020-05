Perugia, per il Covid-19 i grifoni valgono di meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tempi difficili, futuro incerto. Il ritornello è di antica memoria ma si adatta al momento di crisi del calcio travolto dalle negatività della pandemia, in cui il Perugia rischia di risultare tra i club più colpiti. La trattativa per il taglio stipendi fra società e grifoni, vitale per l’esercizio di bilancio in chiusura fino a giugno, martoriato dalle impreviste mancate entrate, non è ancora andata in porto.Non ci sarebbe grande distanza: la società offre di pagare due mensilità su quattro in caso di stop definitivo e una su quattro si dovesse ripartire, i grifoni ne chiedono almeno due. Ci si potrebbe incontrare a metà strada e l’accordo farebbe da preludio al ritorno in campo per le sedute individuali all’interno della struttura del Curi. Un accordo fondamentale, visto che le perdite non si limiteranno alle passività di bilancio.Un aspetto con cui bisognerà fare i conti è quello che riguarda la svalutazione del valore dei cartellini dei giocatori. Una svalutazione che ha colpito il Perugia in particolare: secondo i dati del portale Transfermarkt, in B il Perugia ha la percentuale di svalutazione del valore più alta dopo l’Empoli. Dal 15 marzo, giorno in cui è esplosa la notizia della pandemia, ad oggi, il valore complessivo dei cartellini dei grifoni si è deprezzato del 17,5%, passando da 26,10 milioni di euro a 21,53. Una perdita secca di 4,58 milioni di euro, soltanto teorica ma che potrebbe ripercuotersi sul prossimo calciomercato. La svalutazione è generalizzata, il Perugia paga il rendimento al di sotto delle aspettative.Non a caso a fare peggio è stato soltanto l’Empoli, che avrebbe dovuto uccidere il torneo e si ritrova alle soglie dei play-off. Una bella spinta alla percentuale del Perugia l’ha data la svalutazione del cartellino di Pietro Iemmello, il capocannoniere con 17 gol il cui valore è paradossalmente sceso più di chiunque tra i cadetti: da 4,3 milioni di euro a 3,4, quasi un milione in meno per l’attaccante di proprietà del Benevento sul quale il Perugia ha l’obbligo di riscatto solo in caso di promozione in serie A. Intanto ieri c’è stato l’annunciato Direttivo di Lega B, tra i protagonisti il presidente del Perugia in videoconferenza. ‘Balata ha aggiornato il Direttivo sullo stato dei lavori nei tavoli con la Federazione e sulle relative richieste a tutela del sistema economico sportivo della B. Restando in attesa delle decisioni di Governo e Figc, alcuni consiglieri hanno evidenziato come le attuali modalità di allenamento disciplinate dal decreto del presidente del consiglio siano su base volontaria e individuale’.Un modo per ribadire che gli allenamenti individuali dei giocatori in questi giorni sono facoltativi e non rientrano tra le prestazioni professionali da remunerare. È iniziata anche la delicatissima discussione tra il Comitato Medico Scientifico del Governo e la Figc sul protocollo sanitario per gli allenamenti di gruppo, prossimo passaggio una relazione Cts al ministero della Salute