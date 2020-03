La buona notizia: c'è il primo guarito da covid-19 in Umbria, è il manager di Foligno

FOLIGNO - Il tampone è stato eseguito nella giornata di sabato e poche ore dopo è stato elaborato il risultato: test negativo. Il manager di Foligno è il primo guarito da Covid-19 in Umbria. L'uomo era stato tra i primi casi di contagio, probabilmente a causa di un viaggio di lavoro svolto in Emilia Romagna. L'uomo è sempre rimasto in isolamento a casa e fortunatamente le sue condizioni di salute non sono mai state critiche. «È un traguardo significativo - ha sottolineato l'assessore regionale alla Ssanità Luca Coletto - in mezzo a tanta paura. Con il Governo stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione che si è creata col coronavirus. Dobbiamo crederci». Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA