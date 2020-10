TERNI Sono 41 i pazienti positivi ricoverati all’ospedale Santa Maria di Terni. Due in più del giorno precedente. Numeri che hanno costretto il commissario Pasquale Chiarello a riattivare in sicurezza, al quinto piano del Santa Maria, un percorso Covid separato, adeguando la struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio in maniera progressiva e modulare, con percorsi separati e disponibilità da 10 fino a oltre 40 posti letto dedicati.

Tra i sette i pazienti che sono ospitati in Terapia Intensiva in gravi condizioni c’è un noto avvocato penalista ternano ricoverato ieri mattina dopo che le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Il legale si sarebbe presentato in udienza anche giovedì scorso per assistere uno degli imputati del processo Spada, poi i primi sintomi e la decisione di farlo ricoverare per problemi respiratori. L’Asl ha dato il via ad una veloce indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti anche in ambito lavorativo.

Mentre, sono diventati cinque i medici contagiati al Santa Maria dopo che un dirigente medico sabato sera è risultato positivo al tampone. Gli altri sono altri due primari, un chirurgo e un medico del reparto di Terapia intensiva. Sono invece quattro gli operatori esterni positivi. A Terni sono ben 262 gli attualmente positivi, con un balzo di 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

All’ospedale di Narni un paziente entrato negativo che si è positivizzato durante il ricovero e sarebbero due le infermiere messe in isolamento fiduciario e sottoposte al tampone. Bloccando di fatto l’attività dell’ospedale.

