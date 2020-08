Coronavirus, dieci nuovi positi: otto sono novizi ad Assisi

PERUGIA- Altri dieci positivi. Risale in Umbria il numero dei contagiati. Dei dieci positivi otto sono nozini che si trovano ad Assisi. La conferma arriva da padre Enzo Fortunato, del Sacro Convento di Assisi che spiega come i novizi si trovano in isolamento «in una struttura vicina alla basilica di San Francesco. I novizi arrivano da varie parti del mondo e hanno iniziato il noviziato 5 giorni fa». I novizi risultati positivi non hanno avuto contati né con i pellegrini né con la comunità del Sacro Convento. © RIPRODUZIONE RISERVATA