Coronavirus, i frati di Assisi:«Non manca spazio per le messe in sicurezza»

ASSISI - «Possiamo celebrare le messe sia all'interno delle Basiliche che all'aperto dato che di spazio non manca, qui a San Francesco non avremo problemi a garantire la sicurezza dei fedeli»: a dirlo all'agenzia Ansa è padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, commentando l'accordo tra governo e Cei per la ripresa delle messe dal 18 maggio. «Sulla modalità precisa della celebrazione - ha aggiunto il religioso - attendiamo comunque le indicazioni che saranno contenute nell'accordo, dato che il modo migliore per andare avanti in questa difficile situazione sanitaria è seguire le norme emanate dal governo». © RIPRODUZIONE RISERVATA