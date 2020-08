PERUGIA Si chiama Piano per il potenziamento

e la riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della

Regione. In pratica una vera e propria rivoluzione della sanità umbra

o, come ha sottolineato l’assessore alla Salute Luca Coletto insieme

al direttore Claudio Dario, «un cambiamento epocale». Dopo

l’esperienza maturata nel periodo di emergenza, la Regione rafforza la

risposta sanitaria con azioni mirate per dare servizi agli utenti. A

partire dall’assunzione di infermieri e dall’istituzione di una figura

nuova all’interno dell’Aft, le aggregazioni funzionali territoriali:

l’infermiere di comunità. Venti milioni di investimenti quelli

assegnati alla Regione per il 2020 a favore delle fasce di popolazione

più debole di cui quasi 12 milioni destinati all’assunzione di

personale.

ASSISTENZA A CASA

Il piano mira ad incentivare

l’assistenza a casa dei pazienti che non necessitano il ricovero in

ospedale, ma che devono essere comunque seguiti tramite, ad esempio,

la telemedicina. Per le spese per il personale necessario a questi

obiettivi, alle due Asl vengono assegnati circa 4,632 milioni di euro

(2,632 milioni alla Usl Umbria 1 e 2 milioni alla Usl Umbria 2).

Ripartiti, inoltre, fra le due Usl 5 milioni di euro per sostenere

costi per investimenti/acquisizioni di beni per il potenziamento della

sorveglianza sanitaria e delle cure domiciliari.

INFERMIERE DI COMUNITÀ

La novità: una figura che funge da mediatore fra famiglia e

medico di medicina generale, aiutando persone e famiglie ad

autogestire la malattia e la disabilità cronica, migliorando e

facilitando l’accesso alle cure primarie. PERSONALE Nello specifico

il Piano regionale prevede per la Usl Umbria 1, l’assegnazione di 40

infermieri per le Aggregazioni funzionali territoriali - Aft (2 per

ciascuna Aft) e 41 da distribuire ai singoli Distretti; per la Usl

Umbria 2, l’assegnazione di 32 infermieri (2 per Aft) e 29 infermieri

da distribuire ai singoli Distretti. Le risorse destinate a questo

scopo sono di 4,950 milioni di euro per il 2020 (con reclutamento con

forme di lavoro autonomo) e circa 7,150 milioni per il 2021

(attraverso assunzioni a tempo indeterminato). IL PIANO Il Piano che

ridisegnerà il futuro della sanità regionale è realizzato grazie ai

medici di medicina generale (726 in tutto quelli in Umbria), alle Aft,

le aggregazioni funzionali territoriali che attualmente sono 36 e ad

ognuna saranno assegnati almeno 2 infermieri di comunità (una sorta di

mediazione tra famiglia e medico) e alle Usca (unità speciali per la

continuità assistenziale) al momento 12 ma che, come ha evidenziato

l’assessore «si spera di farne rimanere attive almeno 6 ad aiutare

pazienti cronici e fragili». IL COT Sarà sviluppata a livello

regionale la Centrale operativa territoriale, nata tre anni fa.

Arriveranno rinforzi sul piano infermieristico e medico. Per il

personale vengono assegnati 1,125 milioni di euro sia per il 2020 che

per il 2021, destinati all’assunzione di 4 medici, 15 infermieri e 3

assistenti amministrativi. Ammontano a oltre 2,875 milioni di euro le

risorse per apparecchiature.

LISTE D’ATTESA

«Maggiori risorse, con

500 milioni di euro da dividere fra tutte le regioni, arriveranno per

andare a supportare quello che è il maggior onore del personale

medico e infermieristico per smaltire le liste di attesa»: così

l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, a margine della

presentazione del Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete

assistenziale territoriale regionale, ricordando «quanto ci ha detto

il ministro Speranza comunicandolo ufficialmente alla Commissione

salute». Proprio in quella Commissione salute dove l’assessore Coletto

aveva chiesto al ministero «un incremento dei finanziamenti perché

senza risorse quelle che sono le liste di attesa accumulate non si

riescono a smaltire perché si vanno a sovrapporre alle attuali».



