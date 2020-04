Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un capriolo maschio, di circa due anni, è stato investito nella zona di Fontivegge. L’animale, che potrebbe essersi allontanato dall’area verde di Prepo, si è ritrovato in mezzo alla strada ed è stato colpito da un'auto in corsa. Sul posto i carabinieri forestali e il personale del Centro recupero animali selvatici Wild Umbria. L’animale è stato sedato ma aveva la colonna vertebrale spezzata e per lui non c’è stato niente da fare. Un altro capriolo è stato avvistato e ritratto in un video che ha viaggiato sui social nei giorni scorsi in via Birago. Animali selvatici in aree cittadine che approfittano di questo periodo di isolamento. Tra le segnalazioni in città, anche quella di qualche cinghiale. Proprio l’altro ieri c’è stato un vertice in Prefettura, convocata dal prefetto Claudio Sgaraglia, per affrontare la problematica dei rischi connessi ad avvistamenti di cinghiali e animali selvatici in città che stanno provocando gravi danni alle culture, come segnalato da associazioni di categoria del settore agricolo. Un fenomeno che si è ulteriormente aggravato negli ultimi tempi a causa degli spostamenti limitati delle persone, a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19. Con il conseguente aumento di razzie e devastazioni nei campi e maggiore presenza della fauna selvatica a ridosso dei centri abitati. Nel corso dell’incontro, è stata evidenziata anche l’esigenza di sensibilizzare i sindaci per attuare una corretta raccolta dei rifiuti sui propri territori, al fine di evitare che gli animali si avvicinino ai campi e alle abitazioni attratti dai rifiuti stessi. Il tema continuerà ad essere oggetto di attento monitoraggio e collaborazione da parte sia della Prefettura che della Regione ed è stato assunto da entrambi l’impegno che verranno svolti ulteriori, dedicati incontri.